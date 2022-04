A rainha Isabel II completou 96 anos esta quinta-feira, 21 de abril, e de entre as carinhosas mensagens que recebeu de membros da família real destacaram-se as palavras da ex-nora, Sarah Ferguson.

"Feliz aniversário, Sua Majestade. Que dia incrível de comemorações para a mais inspiradora Chefe de Estado, líder, esposa, mãe, avó, bisavó e sogra", escreveu a ex-mulher do príncipe André na sua página de Instagram.

Sarah Ferguson divorciou-se do filho de Isabel II em 1996, mas desde então que mantém uma relação de amizade com o ex-marido e a família real. A escritora vive inclusive numa das propriedades da realeza, o palácio Royal Lodge, juntamente com o príncipe André.

Leia Também: Por que razão a rainha Isabel II comemora o aniversário em duas datas?