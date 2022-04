A rainha Isabel II está de parabéns esta quinta-feira, 21 de abril, pelo 96.º aniversário e, como se sabe, esta não é a única vez no ano em que celebra mais um ano de vida.

Além desta data, a monarca comemora com pompa e circunstância no segundo sábado do mês de junho - uma tradição bastante característica da coroa britânica e que começou em 1748 com o rei George II.

Este nasceu em novembro, mas uma vez que o tempo nesta altura é bastante frio e chuvoso, decidiu adiar as comemorações e iniciou a tradição de celebrar o aniversário em junho com uma parada militar, o célebre Trooping the Colour.

