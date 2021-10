A rainha Isabel II, que completou 95 anos no passado mês de abril, declinou gentilmente o prémio de 'Idoso do Ano' de uma revista britânica, noticia o Page Six.

"Sua Majestade acredita que é se tão velho como se sente, além disso, a rainha não acredita que cumpre o critério relevante para poder aceitar e espera que encontrem um premiado mais merecedor", revelou Tom Laing-Baker, secretário privado da monarca, numa carta que foi partilhada pela publicação.

A publicação que criou o prémio justifica que a sua decisão se deve ao facto de haver uma obsessão pela juventude e celebridades nos meios de comunicação atuais, pelo que esta se revelou uma alternativa mais inclusiva.

Nomes como Eileen Atkins, Glenda Jackson, Peter Blake e David Hockney já receberam a distinção.

