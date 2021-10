Apesar do recente divórcio de Peter Phillips e Autumn, o ex-casal continua a ocupar um lugar especial na residência real da avó do príncipe, a rainha Isabel II.

Esta quarta-feira, a monarca presenteou o célebre pianista Dame Imogen Cooper com a Medalha de Sua Majestade pela Música. Um encontro que foi fotografado, dentro Palácio de Buckingham, onde a rainha tem vários retratos dos netos com os respetivos companheiros/as.

Como destaca a revista People, o retrato de Peter e Autumn continua visível, no lado esquerdo da sala. Na imagem, o neto de Isabel II aparece com um fato e a 'ex' com um look em tons vermelho.

Leia Também: Rainha Isabel II usou bengala "por conforto", diz fonte