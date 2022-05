A rainha Isabel II está a desfrutar de uma curta pausa nas celebrações do Jubileu de Platina. Conforme noticia a revista Hello!, sua majestade encontra-se em Balmoral a descansar, antes de regressar à sua preenchida agenda.

Normalmente, este é o local de férias escolhido pela monarca no verão, onde fica a partir de meados do mês de julho até setembro ou outubro.

Contudo, este ano decidiu ir um pouco mais cedo para recarregar baterias.

Note-se que para a semana, entre os dias 2 e 5 de junho, acontecerão uma série de eventos com destaque para o Tropping the Colour, a celebração oficial do seu aniversário.

