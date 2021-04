Depois do funeral do seu marido, o príncipe Filipe, a rainha Isabel II está a evitar ao máximo reuniões familiares ou protocolares sobre a entrevista polémica de Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey.

A monarca, de 94 anos "odeia confronto" e por isso não está interessada em abordar o assunto neste momento.

A especialista em assuntos da realeza Ingrid Seward explica ao jornal The Times que sempre existiu "muita dificuldade em fazer a rainha discutir qualquer assunto que vá além de cães ou cavalos".

"Lembro-me da ex-esposa do príncipe Andrew me dizer que demorou três semanas para tentar convencê-la a discutir o divórcio. Ela só dizia: 'Oh, tenho que levar os cães a caminhar", recorda a especialista, fundamentando assim a opinião de que a rainha não irá debater, pelo menos para já, as declarações polémicas que o neto e a esposa fizeram sobre a realeza.

Harry e Meghan, recorde-se, chegaram até a dizer nesta entrevista que membros da família real, cujos nomes preferiram não revelar, se preocuparam a cor da pele que teria o primeiro filho de ambos: o pequeno Archie.

