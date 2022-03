As duas figuras públicas estrearam-se recentemente no 'Extra' e 'Última Hora' do reality show.

Kapinha não é a único nome novo a fazer parte do leque de comentadores do 'Big Brother Famosos'. Rafaela Granado e Romana foram igualmente promovidas a comentadoras oficiais do reality show. A comunicadora e a cantora já se estrearam no 'Extra' e 'Última Hora', formatos nos quais vão marcar presença assiduamente a partir de agora. Na manhã desta quinta-feira, Rafaela foi apresentada ao público no 'Dois às 10'. Veja aqui o momento. Leia Também: Novo desafio. Kapinha está de volta à televisão Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram