Fernanda Serrano esteve esta sexta-feira à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI e não escapou a algumas questões sobre a vida amorosa.

A viver um romance com o personal trainer Ricardo Pereira, a atriz mostrou-se radiante nesta fase da sua vida e não esconde o brilho nos olhos ao falar do companheiro.

"A partir de determinada altura da nossa vida, optamos por estar com as pessoas que realmente nos fazem sentir bem", começou por dizer quando questionada sobre o que mais gosta no namorado.

"É sempre um recomeço", admitiu, "mas é bom". "Se estivesse em casa, numa situação parecida há que vivi há uns anos atrás, iria gostar de ouvir e de saber que é possível, seja em que idade for, recomeçar", rematou.

Recorde-se que Fernanda Serrano divorciou-se de Pedro Miguel Ramos em 2018. O ex-casal tem quatro filhos em comum: Santiago, de 16 anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de 11, e Caetana, de cinco.

