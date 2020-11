Rachel Maddow revela que a companheira de longa data, Susan Mikula, está a lutar contra a Covid-19.

No início do mês, a apresentadora da MSNBC, de 47 anos, anunciou que iria estar afastada da televisão, "em quarentena, em casa, até que fosse seguro voltar ao trabalho sem colocar ninguém em risco", uma vez que tinha estado em contacto com um caso positivo do novo coronavírus.

A apresentadora voltou, entretanto, ao trabalho, esta quinta-feira, mas a partir de casa, revelando que Mikula, de 62 anos, está infetada com Covid-19.

Rachel Maddow disse que a companheira, com quem está há mais de 21 anos, está a recuperar e está melhor, mas continua doente.

"A Susan tem estado doente com Covid nas últimas semanas. E, a dada altura, nós realmente pensamos que havia uma possibilidade de isto matá-la. E foi por isso que estive afastada. A Susan testou positivo há duas semanas, nós separámo-nos uma da outra naquele dia porque eu testei negativo... então eu e ela estamos sozinhas desde então", contou.

"Ela ficou cada vez mais doente, enquanto eu tentava cuidar dela, mesmo permanecendo fisicamente longe dela", acrescentou. "E o resultado final é que ela vai ficar bem. Ela está a recuperar. Ainda está doente, mas vai ficar bem e já não estamos com aquele medo como estávamos", disse ainda.

Maddow aproveitou o momento para apelar aos telespectadores para que continuem a cumprir as medidas de segurança, como o distanciamento, evitando assim a propagação do vírus.

Leia Também: Ben, marido de Rita Ferro Rodrigues, supera Covid-19 e fala de sintomas