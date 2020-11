Rúben Vieira, assistente de produção da TVI, esteve em direto na TVI24 para falar sobre a luta contra a Covid-19, tendo dito logo ao início que os sintomas que teve não foram muito "pesados".

"Costumo dizer que é mais chato aquelas dores no corpo", acrescentou o protagonista da rubrica 'Camião do Ben', explicando que os sintomas que teve foram semelhantes a uma gripe.

"Acho que o que torna depois isto mais violento é que nós temos muita informação, ouvimos falar muito disto e das consequências disto, e depois nós é que tornamos muito violentos. Estou a falar do meu caso, que tive sintomas mais leves", destacou o marido de Rita Ferro Rodrigues, que esteve fechado num quarto durante dez dias.

"A única coisa que pensava mesmo é que queria sair do meu quarto, que queria ir ter com os meus", desabafou, afirmando que "felizmente conseguiu não contaminar" o resto da família.

"Quando me senti com alguns sintomas, entrei direto em casa para o quarto sem dizer nada a ninguém, e quando me fechei no quarto é que liguei à minha mulher e lhe disse o que é que se estava a passar. Não tive contacto com ninguém", contou.

Sobre como é que poderá ter contraído o novo coronavírus, Rúben destacou que "trabalha com muita gente e não sabe", como é que ficou infetado com Covid-19. "Sei que era daquelas pessoas até muito chatas com as máscaras, com a desinfeção das mãos e dos locais onde estava a trabalhar", realçou.

Ainda assim, acrescenta: "No meu caso, dei conta que provavelmente foi ali uns minutos... Eu sou fumador e, provavelmente, num desses espaços em que estou a fumar...".

"Agora estou bem, não tenho sintomas nenhuns. Tenho aquilo que dizem que pode durar algum tempo a passar que é um cansaço extremo ao fim de uma coisa banal que faríamos sem darmos por isso", disse. "Eu se subir uma rampa com dez metros, parece que fiz os 100 metros com barreiras [uma prova olímpica]", concluiu.

