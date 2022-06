R. Kelly foi condenado a 30 anos de cadeia depois de ter sido confrontado por algumas das vítimas em tribunal, adianta a Sky News. O arguido foi acusado de liderar um esquema organizado de tráfico sexual e abuso sexual de menores e mulheres.

O cantor ouviu os sobreviventes a relatarem os abusos que garantem ter sido “desprezíveis”.

Os mesmos notam que o artista se “sentia como Deus”, usando a sua “fama e poder” para os intimidar e levá-los a fazer o que queria a nível sexual.

Foram ainda ouvidos relatos de como humilhava as vítimas com abusos perversos e sádicos.

Durante os testemunhos, o músico, de 55 anos, manteve-se calmo, não demonstrando nenhum tipo de reação.

Vencedor de três Grammy, R. Kelly foi uma das maiores estrelas da música com sucessos que incluíram ‘I Believe I Can Fly’, ‘Bump 'N' Grind’ e ‘Ignition’.

Robert Sylvester Kelly, nome verdadeiro do artista, negou todas as acusações, afirmando que os “relacionamentos” eram consentidos por ambas as partes.

