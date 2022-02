Quintino Aires é o convidado especial do programa 'Júlia' desta terça-feira, 15 de fevereiro. O formato colocará no ar uma conversa reveladora gravada anteriormente entre Júlia Pinheiro e o famoso psicólogo.

Ao revelar nas suas redes sociais um teaser da entrevista, a apresentadora promete "revelações inéditas" e assegura que "não houve assuntos tabu".

"Se eu souber que vou morrer e me perguntar se a minha vida valeu a pena? A resposta é, partilhei-a amorosamente com alguém ou não? Se a resposta for não, a minha vida não valeu a pena. Portanto, não foi uma escolha", afirma Quintino, que assume ter planeado o suicídio três vezes depois de sofrer uma enorme desilusão amorosa.

"Aos 29 anos, há uma traição que me dói muito e da qual eu não me consigo organizar. Há um planear três vezes terminar", confessa.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:



SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

