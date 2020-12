Quintino Aires aproveitou esta quarta-feira a sua participação na edição da tarde do 'Extra do Big Brother - A Revolução' para fazer um esclarecimento relativamente às acusações de que foi alvo por parte da mãe da concorrente Zena.

"Muitas mulheres vítimas de valência doméstica quando lhes perguntamos porque é que não pediram ajuda, não falou com a sua mãe, respondem: eu falei com a minha mãe, mas ela disse eu também aguentei o teu pai. Não estou a dizer que foi isso que a mãe da Zena disse, mas é isso que me passa pela cabeça", estas foram as palavras que levaram a mãe de Zena a reagir publicamente e a afirmar em direto que queria deixar um recado ao psicólogo.

Perante as palavras da mãe da concorrente, que afirmou ter-se sentido ofendida por Quintino, alegadamente, falar na sua relação, este decidiu afirmar em direto: "Eu não me referi à mãe da Zena, nem à relação da mãe da Zena".

"As famílias para participarem têm de ouvir com atenção", realçou, chegando mesmo a afirmar: "A mãe da Zena não ouve com atenção e depois faz intrigas. Ela não foi mais do que uma intriguista".

