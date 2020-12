Joana foi a escolhida para abandonar a casa mais vigiada do país, este domingo, 6 de dezembro. A concorrente foi expulsa do 'Big Brother — A Revolução' e esteve, esta segunda-feira, à conversa com os jornalistas.

Inicialmente, a jovem de Cascais confessou que durante a semana, enquanto estava na casa da Ericeira, não pensou na sua saída, mas quando a gala começou "teve um pressentimento de que iria sair, portanto, sim, estava à espera" desse desfecho.

Questionada sobre se o regresso de Carina e a sua aproximação à concorrente do Norte a prejudicou, Joana afirmou prontamente: "acho que não".

Ainda acerca da sua saída, destacou também que "ainda não teve a oportunidade de explorar a opinião pública", por isso, não sabe o que correu mal para ter sido a concorrente expulsa desta semana. No entanto, realça: "Mas já soube que a brincadeira que fiz com o André [Abrantes] e a Zena não correu muito bem para o meu lado. Mas também não era uma coisa que ia deixar de fazer porque me diverti. De quinta-feira a domingo foi a minha diversão e os dias passaram a correr". De referir que Joana fingiu que estava interessada em André Abrantes.

Quem fica no seu coração e com quem não pretende criar laços?

Joana partilhou ainda que ficou com uma boa relação com "Carlos, Carina, Andreia e Jéssica F.". Já com Rui Pedro a conversa é outra, e nem falou com o ex-concorrente quando saiu da gala. "Neste momento tenho coisas muito mais importantes para me preocupar do que com o Rui Pedro. E talvez no futuro lhe dê oportunidade para esclarecermos as coisas ou não", salientou.

Ainda sobre as polémicas que envolveram o seu nome e de Rui Pedro, disse que o colega usou muitos argumentos que a ele não lhe diziam nada". "Cometi um erro com a Andreia, admiti o meu erro apenas à Andreia e pedi desculpas à Andreia, não foi ao Rui Pedro. Muitas das coisas que ele me dizia e acusava, ele próprio também as fazia. São coisas normais, eu não sou falsa", acrescentou.

Joana garante que não foi para o jogo para criar amizades, mas sim para vencer. "Eu entrei a jogar, já nos castings jogava, e acho que os meus colegas não ficaram muito contentes com essa postura porque achavam que eu tinha de ser amiga de toda a gente. Não fui lá para fazer amigos, os meus amigos estão cá fora. Óbvio que saiu de lá com muito boas amizades, mas não era o meu objetivo. O meu objetivo era ganhar", destacou, referindo-se ao facto de ter sido muitas vezes nomeada.

Os objetivos da sua participação no reality show

Além de querer vencer o programa da TVI, Joana também tinha como objetivo "mostrar as várias áeras profissionais em que é boa". "Quis mostrar que a minha personalidade também pode favorecer-me no meu futuro profissional. Consegui mostrar a parte da comédia, da arte. No geral mostrei que sou divertida, mas também consigo ter uma postura forte".

Em relação ao negócio que tem cá fora, o seu atelier, afirmou: "Ainda não sei de nada, ainda nem consegui dormir. Sei que há pessoas muito interessadas nos meus quadros, mas ninguém os vendeu porque precisavam de autorização. A minha vida neste momento está um turbilhão".

Será que voltava a entrar na casa mais vigiada do país?

Sobre a próxima edição do programa - que vai ser apresentada por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos e vai contar com concorrentes do 'Big Brother - A Revolução' e do 'Big Brother 2020' -, a jovem mostrou-se pronta para embarcar em tal desafio, caso seja escolhida.

Joana garante que se receber o convite, "manda-se de cabeça", e gostava de partilhar a casa com Jéssica Nogueira, Diogo e Soraia, do 'BB2020'. Já Pedro Soá não é uma pessoa que esteja interessada em conhecer porque, diz, tem "uma postura parecida com a do Rui Pedro".

"Não faço questão porque são pessoas particularmente agressivas e que gostam de mostrar a sua agressividade em argumentações. Acho que não é o caminho que se deve escolher", explicou.

O início marcante do 'Big Brother — A Revolução'

Questionada sobre o grupo de concorrentes escolhidos para esta edição, Joana começou por recordar o início atribulado do programa, com pessoas a desistir, Bruno e Luís, e outra expulsa, André Filipe.

"Numa fase inicial, acho que o programa correu mal. Foi muita gente expulsa ou desistiram, e isso não ajudou muito o programa, ficámos ali distraídos numa fase inicial e acabámos por atrasar o jogo. Mas sim, havia muitos casais", disse, referindo que o facto de permanecerem dois casais nesta fase em que estão poucas pessoas dentro da casa "é bocadinho jogo injusto". Isto porque os concorrentes apaixonados defendem-se mutuamente. Por exemplo, "se argumentasse contra a Zena tinha de levar com o André automaticamente".

Sobre este casal, Joana diz que "o pedido de namoro de Zena foi jogo". "Não desconfio que eles gostem mesmo um do outro, mas foi jogo", afirmou. "Agora eles começam a ter cada vez mais discussões e dizem sempre que é sobre a personalidade um do outro, portanto, não sei até que ponto é que gostam um do outro. Também já vim a saber que a Zena tem um namorado cá fora, portanto...", acrescentou de seguida.

E pegando nos namoros, afinal Joana e Michel tiveram uma relação?

A concorrente garante que nunca teve nada com o colega, que apenas fazem parte do mesmo grupo de amigos. Além disso, explica que enganaram a produção para entrar no programa, fingindo que tinham tido um caso.

"Vi ali uma oportunidade com o Michel de fazermos um esquema para ver se nos punham lá dentro e resultou. Mas na realidade nunca tive nenhum envolvimento romântico com o Michel, nunca aconteceu nada, mesmo, e das poucas vezes que estivemos no mesmo sítio foi em festas", contou.

E quem vai vencer?

Apesar de querer muito que Carina seja a vencedora desta edição, Joana acredita que quem poderá ganhar é a amiga ou Pedro.

Sobre a concorrente do Norte, que ameaçou sair do programa depois da expulsão de Joana, a jovem de Cascais disse: "Ela já me tinha avisado no dia anterior que ia fazer as malas e que se eu saísse ela iria desistir a seguir. E disse que se eu fosse ao estúdio [se saísse] para depois a ir buscar à casa na Ericeira. Mas eles [produção do programa] conseguiram convencê-la a ficar, e eu espero que fique e que ganhe".

Joana terminou a entrevista a dizer que sente que representou bem Cascais e que o balanço desta aventura "é muito positivo".

Leia Também: 'Pipoca' recorda morte de irmão com a mesma idade de Sara. "Tão difícil"