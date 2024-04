Gonçalo Quinaz foi uma das primeiras figuras públicas a reagir à derrota do Benfica. O emblema encarnado perdeu a partida decisiva frente ao Marselha e ficou assim afastado das meias finais da Liga Europa, o que deixou o ex-jogador indignado.

"Ainda não Rui Costa? Será que ainda existem dúvidas? Estás à espera de quê? Não deixes que nos continuem a humilhar desta forma! Tem sido simplesmente deplorável", escreveu primeiramente o agora comentador da TVI.

"A jogar contra um Marselha horrível, quando deve vencer a eliminatória logo no jogo em casa, foi uma vergonha, hoje voltamos a jogar como uma equipa pequena, só a defender, à espera do empate. Tiras o pior ponta de lança do plantel, que só por acaso é a primeira escolha desta amostra de treinador, para ficares a jogar sem ponta de lança no jogo! Isto é uma vergonha", acrescentou Quinaz, que pediu depois a Rui Costa para demitir Roger Schmidt.

"Acaba com isto de uma vez por todas, não há desculpas possíveis! A época acabou hoje e foi simplesmente vergonhosa, sinto vergonha daquilo que tenho vindo assistir toda esta época", concluiu Quinaz.

© Instagram/Gonçalo Quinaz