Quim Barreiros foi alvo de inúmeras críticas nas redes sociais, em particular no X, antigo Twitter, por ter aceitado atuar no comício do Chega, que assinalou o encerramento da campanha deste partido para as eleições legislativas. Uma vez mais, o cantor não fugiu à polémica e abordou o tema numa nova entrevista.

À conversa com Júlia Pinheiro, no programa das tardes da SIC, Quim Barreiros explicou que decidiu doar o dinheiro que recebeu do partido liderado por André Ventura.

"Pagaram-me 15 dias antes e foi automaticamente para a Associação dos Invisuais de Braga", explicou primeiramente o cantor, que agora tem 76 anos.

"Eles precisam, os ceguinhos mexem comigo", acrescentou ainda Quim, já em lágrimas.

Vale lembrar que durante o comício do Chega, Quim Barreiros explicou à TVI que a sua atuação não representava um apoio a este partido e recordou que já tinha participado em campanhas de outras cores partidárias. "Eu sou um profissional, preciso é que me paguem", disse ainda, como pode recordar aqui.

Veja abaixo o momento em que Quim Barreiros se emocionou no programa 'Júlia'.

