Se ainda não tem planos para festejar os Santos Populares, eis uma sugestão. De 1 a 12 de junho vai realizar-se na Doca da Marinha a 1.ª edição do Santos no Tejo.

O evento, que promete ser o "maior santódromo da capital", vai receber, no primeiro dia, Quim Barreiros. A 2 de junho será a vez de Ana Malhoa e a 3 de junho a equipa das manhãs da rádio Comercial, que promete trazer muita animação. Herman José, saliente-se, será o protagonista de dia 4.

Já no dia 7 de junho, nota para o Arraial da SIC, que trará às ruas de Lisboa o famoso camião do 'Domingão', contando com uma emissão especial na antena da estação de Paço de Arcos e um grande concerto de Emanuel.

Do cartaz do Santos no Tejo fazem ainda parte nomes como, Ágata, Ruth Marlene, Sérgio Rossi, Mónica Sintra, José Malhoa, ou Rebeca.

Além da música, o evento irá igualmente promover iniciativas gastronómicas. No recinto poderá encontrar espaços do restaurante Anfíbio e dos 3 Quiosques com assinatura do chef Miguel Rocha Vieira.

“Este não é apenas mais um arraial. É uma experiência única, que permite usufruir das festas populares de Lisboa, com tudo o que é mais tradicional, mas num ambiente de festival em que privilegiamos o conforto, a segurança e as acessibilidades. O nosso objetivo é que este santódromo se enraíze também nas tradicionais comemorações da cidade”, afirmou Francisco Mello e Castro, diretor de marketing e eventos da Doca da Marinha, segundo um comunicado enviado às redações.

Com espaço para mais de oito mil visitantes, a entrada custa 5 euros (que inclui uma bebida à escolha entre água, refrigerante e cerveja) se comprar o bilhete até 23 de maio. A partir desta data os bilhetes diários passam para 7,5 euros e, posteriormente, para 10 euros (sem bebida) se forem comprados à porta.

Os bilhetes estão à venda em www.santosnotejo.pt e na blueticket, nas lojas MEO e nos locais habituais.

