Cristina Ferreira esteve ao lado de Cláudio Ramos, como de costume, na manhã desta segunda-feira a apresentar o 'Dois às 10', o programa da manhã da TVI.

Para esta manhã, a apresentadora usou um conjunto de três peças brancas com riscas finas verticais, em linho, composto por blazer, colete e calças, que mostrou na sua conta no Instagram, revelando o preço.

Da marca Spaccio by Cristina, as peças podem ser adquiridas no site da marca por um valor de 189,90 euros.