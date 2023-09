A SIC começou ontem, dia 3 de setembro, a nova temporada televisiva, marcada pelas estreias da nova temporada de 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' e de 'Casados no Paraíso'. Ainda assim, as novidades não ficam por aqui.

Esta segunda-feira, a SIC tem mais duas estreias relacionadas com a ficção. Aos finais de tarde, poderá agora contar com a companhia de 'Morde e Assopra', novela da Globo que foi exibida em 2011 no Brasil, e 'Travessia', igualmente da emissora brasileira, que terminou recentemente.

A segunda trama conta com Noémia Costa no elenco e por isso mesmo ganhou muito destaque também no nosso país desde a estreia.

A novela começou a ser exibida a 5 de maio de 2023, foi escrita por Gloria Perez, realizada por Walter Carvalho e conta com direção artística de Mauro Mendonça Filho. 'Travessia' tem como grande protagonista a personagem Brisa, interpretada por Lucy Alves, que nos primeiros episódios está noiva de Ary, do ator Chay Suede.

Este amor de infância ficará em risco quando Ary viaja para o Rio de Janeiro, de forma a investigar algumas situações relacionadas com uma conhecida construtora dessa região. Aí, Ary vai conhecer Chiara, o que irá provocar uma reviravolta na sua vida.

Noémia Costa interpreta a personagem Inácia, a governanta da família Moretti, um dos principais núcleos desta história.

O elenco conta ainda com nomes sonantes da representação brasileira, tais como Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Cássia Kis, Marcos Caruso, Vanessa Giácomo e Ana Lúcia Torre.

Na Globo, 'Travessia' contou com 179 episódios, quase todos perto de uma hora de duração.

A novela, no entanto, esteve sempre envolvida em polémicas. Desde logo, devido à escolha de Jade Picon para um dos principais papéis. A jovem influenciadora não tinha tido qualquer experiência como atriz anteriormente e muitos espectadores consideraram ser evidente a falta de talento de Jade.

Outra polémica esteve relacionada com o afastamento de Maria Vieira do papel que acabou por ser entregue a Noémia Costa. Maria, segundo divulgou a Globo, foi vetada pela direção por ter recusado vacinar-se contra a Covid-19. Para além disso, a atriz é ainda deputada da Assembleia Municipal de Cascais, o que vai contra a regra da emissora sobre a não aceitação de atores com cargos públicos.

Por fim, a veterana atriz Cássia Kis foi bastante criticada por algumas declarações consideradas homofóbicas e conservadoras.

As controvérsias supra mencionadas também contribuíram para os maus resultados da novela nas audiências. 'Travessia' registou a segunda pior média do bloco das 21h da Globo, o que a SIC espera que não se verifique por cá.

Enquanto espera pela estreia, que acontece esta segunda-feira a partir da meia-noite, veja na galeria as imagens dos bastidores que a SIC já divulgou.

