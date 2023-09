Está para breve a estreia de 'Cacau', a próxima aposta da TVI para a ficção nacional. A novela será protagonizada por José Condessa e Matilde Reymão e terá ainda no elenco Alexandre Lencastre e Diogo Amaral, que estão de volta ao canal, bem como Fernanda Serrano e Inês Castel-Branco.

Na gala 'Palácio das Estrelas', que foi transmitida no passado domingo e que tinha como objetivo dar a conhecer a nova grelha da estação, foram divulgadas as primeiras imagens de 'Cacau', que também foi gravada no Brasil.

A história, vale lembrar, irá centrar-se numa chocolateira que vive numa fazenda em Bahia e que não tem dinheiro para obter um diploma nesta área profissional.

Aqui pode ver as imagens já conhecidas desta trama.

