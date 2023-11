Filipa Nascimento usou a sua conta no Instagram para partilhar uma montagem divertida nas 'stories'.

Do lado esquerdo da imagem aparece a atriz, na altura em que ainda estava grávida, usando um vestido azul marinho com rendado geométrico, com transparências.

Do lado direito pode ver-se uma foto de Rosalía com o visual que usou esta semana na gala dos Grammy Latinos, que decorreu em Sevilha, um evento no qual usou um vestido bastante semelhante ao de Filipa.

Ambos são totalmente rendados e de mangas compridas, sendo que o da cantora é preto.

"Rosalía, a Filipa já usou primeiro e grávida!", pode ler-se, sobre a imagem.

© Instagram

Leia Também: Rosalía (muito) aplaudida após atuação nos Grammy Latinos