No funeral do príncipe Filipe, que decorreu este sábado, o príncipe William e o príncipe Harry juntaram-se à procissão atrás do caixão do avô - mas com o primo Peter Phillips a caminhar entre eles.

Quando entraram na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, William caminhou com Peter na segunda procissão. Atrás dos membros da realeza estavam o príncipe Harry e David Armstrong-Jones, filho da princesa Margarida e Antony Armstrong-Jones.

Como destaca a revista People, Peter teve desde sempre uma próxima relação com os primos, William e Harry, ao longo das suas vidas, incluindo noutros momentos de luto.

Após a morte da mãe de William e Harry, a princesa Diana, em 1997, Peter e a irmã, Zara, correram para Balmoral, propriedade da rainha Isabel II na Escócia, para dar apoio aos primos. Aliás, num momento particular, Peter foi até visto a juntar-se aos primos e avós enquanto viam as flores e os restantes tributos deixados à princesa Diana do lado de fora dos portões do Castelo de Balmoral.

Também quando a bisavó morreu em 2002, Peter caminhou ao lado dos primos no funeral.

A People destaca ainda que todos cresceram juntos. E assim como William e Peter foram próximos durante a infância, os filhos dos mesmos agora também partilham uma ligação única. Peter é pai de duas meninas - Savannah, de 10 anos, e Isla, de nove - e as mesmas são frequentemente vistas em passeios com os filhos de William - George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, que vai fazer três anos no dia 23 de abril.

Peter - o neto mais velho da rainha Isabel II - não herdou um título real quando nasceu em novembro de 1977. De acordo com a BBC, os seus pais, a princesa Ana e Mark Phillips, "terão rejeitado uma oferta de títulos da rainha" porque queriam que os filhos tivessem uma vida 'normal'. Quando nasceu era o quinto na linha de sucessão ao trono. No entanto, atualmente é o 16.º.

