A chegada de Meghan Markle ao Palácio de Kensington, onde viveu com o marido, o príncipe Harry, durante um período de tempo, não correu nada bem, como depois se veio a tornar do conhecimento do público.

Em causa estiveram desentendimentos entre a duquesa de Sussex e os empregados do palácio, tendo estes mesmos dado a origem a uma investigação independente por parte da realeza após denúncias de bullying.

Informações que foram agora evidenciadas pelo documentário - 'Harry and William: What Went Wrong'. Neste, a biógrafa da realeza Penny Junor contou: "Comecei a ouvir histórias muito más desde o início e a Meghan estava a enervar as pessoas".

Penny ainda comentou a polémica entrevista dada por Harry e Meghan a Oprah Winfrey: "A nossa família real não são celebridades. São trabalhadores de uma instituição pública. Fiquei chocada com a entrevista a Oprah. Não são declarações que devam ser feitas em público. É o tipo de coisas que deveriam acontecer em privado no sofá de um psiquiatra".

