Irma Dali decidiu terminar esta semana em bom! A artista partilhou com os seus seguidores das redes sociais um retrato único no qual surge com o filho ao colo.

Os dois aparecem na casa de banho, aparentemente, depois de um banho.

A imagem foi publicada na conta de Instagram da artista e os fãs não ficaram indiferentes.

Várias pessoas comentaram, inclusive, Jessica Athayde que recorreu a vários emojis de coração.