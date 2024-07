Catarina Gouveia viajou até um dos seus destinos de eleição, Formentera, em Espanha, para na companhia do marido, Pedro Melo Guerra e da filha, Esperança, de dois anos, aproveitar os encantos da ilha.

Ao longo dos dias, a atriz e influenciadora digital tem vindo a partilhar diversos momentos, como aqueles que poderá ver na presente galeria.

"O programinha favorito de Formentera é com saída direta da praia para ir jantar com sal no corpo e areia nos pés!", notou Catarina na legenda da partilha.

Nas fotografias a pequena Esperança revela-se já uma grande estrela.

Leia Também: A "escapadinha" de verão de Catarina Gouveia. Sabe onde está a atriz?