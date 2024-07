Catarina Gouveia decidiu aproveitar o dias de verão para fazer uma "escapadinha" até um dos seus lugares de eleição: Formentera, Espanha.

A atriz e influenciadora digital, de 36 anos, partilhou com os seguidores da sua página de Instagram as primeiras imagens no destino paradisíaco, nas quais surge muito bem acompanhada pela filha, a pequena Esperança.

"Hola, Formentera! Não há verão sem uma escapadinha às praias mais bonitas do país vizinho", notou a artista.

Recorde-se que Esperança é fruto do casamento de Catarina Gouveia com Pedro Melo Guerra.

Veja as imagens na galeria.

