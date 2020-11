Esta semana começou em festa na casa de Liliana Aguiar! O filho mais novo da figura pública, fruto do atual casamento com Francisco Nunes, celebra dois anos e a data mereceu destaque nas suas redes sociais.

Depois de recordar o dia do parto, a ex-comentadora do 'Big Brother' deu a conhecer uma imagem da festa de aniversário do pequeno Santiago.

"Que momento! Obrigada Deus, por tudo", escreveu na legenda da fotografia.

Liliana Aguiar, recorde-se, é ainda mãe de Miguel, de 14 anos, e de Salvador, de três.

