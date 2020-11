Esta segunda-feira, dia 30, o filho mais novo de Liliana Aguiar, fruto do atual relacionamento com Francisco Nunes, completa dois anos de vida. Como tal, a apresentadora recordou através de um vídeo na sua conta de Instagram o dia do nascimento do menino.

"Partilho convosco um momento especial da minha vida. O dia do nascimento do Santiago, que hoje, faz 2 anos. Obrigada a ti Francisco por me teres dado um momento tão lindo, um filho maravilhoso, e nunca me teres feito sentir sozinha ao longo destes 9 meses. Espero que esta bênção que Deus nos deu seja sempre muito feliz, repleto de muito amor e muita alegria", afirmou Liliana na legenda da publicação.

Recorde-se que Liliana é ainda mãe de Miguel, de 14 anos, e de Salvador, de três anos.

