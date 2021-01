Jessica Athayde não ficou indiferente à conversa de Bruno Nogueira com o Dr. Gustavo no âmbito do 'Como é que o bicho mexe?', rubrica que regressou esta semana.

"Depois de ver esta conversa dura e honesta com o Dr. Gustavo que está na linha da frente, nem sei como se dorme hoje ou amanhã ou enquanto continuarmos neste buraco", lamentou a atriz.

"Diariamente vejo vídeos de miúdos em festa, pessoas a passearem sem máscara, contactos desnecessários e pergunto-me sempre será que estás pessoas estão a ver as mesmas notícias do que eu?", reflete.

"Andamos todos na luta para ter alguma sanidade mental, mas o que são as nossas angústias comparado com quem luta diariamente nos hospitais por aqueles que precisam? Que merda isto tudo e que merda continuar a existir pessoas que optam por ignorar a catástrofe que estamos todos a viver", lamenta.

