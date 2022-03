"Acho que se criou uma imagem a meu respeito que não tem rigorosamente nada a ver comigo", afirmou Nuno Graciano durante uma conversa franca com Mafalda Matos no 'Big Brother Famosos'.

A atriz concordou com as palavras do apresentador e explicou que também ela tinha preconcebido uma imagem errada.

"Ainda hoje te disse que com a imagem que estás a passar, de certeza que as pessoas estão a adorar conhecer-te. Quando me disseram vai lá estar o Nuno Graciano, conotaram com o Chega e [disseram] vai ser difícil", recorda Mafalda, levando o comunicador a deixar clara a sua posição sobre o partido político ao qual passou a estar associado.

"Que fique explícito que eu nunca fui do Chega, nunca fui", assegura, passando a explicar o motivo pelo qual aceitou o convite de André Ventura. "Poder trabalhar com pessoas é uma coisa que me encanta e achei que era uma experiência gira colocar-me ao serviço da sociedade, ao serviço do povo. Foi só isso. No caso, foi um convite particular ao qual disse imediatamente: há aqui linhas com as quais concordo", realça.

"Achas que foi uma das características de ingenuidade que tu tens?", questionou Mafalda. "De alguma forma, sim", reagiu, referindo que dento da ideologia do Chega percebeu: "há coisas com as quais eu concordo e há aqui coisas com as quais não concordo rigorosamente nada".

Graciano diz que aceitou ser o candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa "numa situação específica" e que lhe foi dito "faz aquilo que quiseres, tens o nosso apoio". "Independentemente disso, o Chega neste momento é o terceiro maior partido do país, algumas coisas deve ter boas", atira.

"Eu não sou filiado no partido, não tenho nada a ver com o partido, acabaram as eleições e eu não tenho rigorosamente nada a ver com o partido", termina.

Pode ouvir aqui as declarações completas de Nuno Graciano.

Leia Também: "Queria ter partilhado mais sobre o meu alcoolismo, é uma doença grave"