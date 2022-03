Pedro Pico, o primeiro concorrente expulso do 'Big Brother Famosos', esteve entre o leque de participantes do formato que dentro da casa mais vigiada do país abriu o coração para falar sobre períodos delicados da sua vida.

O empresário e drag queen contou ter sido alcoólico. Uma partilha da qual não se arrepende, tal como afirmou em entrevista aos jornalistas (horas após ter abandonado o reality show).

"Não me arrependo de nada da minha vida, mesmo as coisas que faço erradas, são elas que definem depois como é que sou no futuro", realça.

"Queria ter partilhado mais sobre o meu alcoolismo, porque é uma doença muito grave", diz, descrevendo a dependência do álcool como algo violento e socialmente aceite.

"Já estou sóbrio há algum tempo e estou muito feliz por conseguir, mas é muito violento e é uma coisa muito aceite, muito social e que se vende 24 horas por sete", lamenta, dando conta de que a sua partilha tinha como objetivo ajudar a inspirar outras pessoas com o mesmo problema a procurarem ajuda.

Leia Também: Pedro Pico acusa voz do Big Brother de o rejeitar. "Ele já me conhecia"