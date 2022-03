"Foi uma loucura engraçada. Foi uma colónia de férias em esteroides, das boas. Gostei de lá estar e voltava a repetir", é desta forma que Pedro Pico descreve a sua experiência no 'Big Brother Famosos'.

Horas depois de ter sido o primeiro concorrente expulso da nova edição do formato, o empresário e drag queen conversou com os jornalistas para fazer um balanço da experiência e falar sobre todas as polémicas.

Ainda que Pedro tenha adorado conhecer todos os colegas, o mesmo não aconteceu com a voz do 'Big Brother'. O empresário diz mesmo ter sido tratado de forma diferente dos colegas.

"É um mentiroso autêntico. Ele foi sádico comigo. Ele tratou-me mesmo mal, mas pronto, talvez um dia beba um café com ele. Mas não fiquei contente com o Big", conta.

Pedro considera que foi enganado pela voz em alguns desafios e que alguns desses jogos foram feitos para que o grupo ficasse "isoladamente" contra si.

"Não, não fui [recebido de igual maneira]. Eu senti isso", afirma, tentando encontrar explicação para tal. "[...] Ou porque ele repara que eu sou completamente louco e extrovertido, estou sempre em altas, sempre a brincar, então ele diz vou bater um bocadinho mais neste. Ou porque queria ver se eu me chateava com ele de forma mais séria, ou porque a produção disse: este gajo é um bocadinho complicado, vamos tirá-lo daqui porque isto não vai correr bem", defende.

Pedro garante que a "rejeição" de que diz ter sido alvo aconteceu apenas por parte da voz e não dos colegas. Mas também a produção não teve, na sua opinião, ao colocá-lo na caravana durante vários dias na primeira semana e sabendo que estava nomeado.

"Não senti que tivesse sido 100% junto o que aconteceu", diz. "Não fiquei contente com muita coisa, mas percebo que é um programa de televisão", lamenta.

Ainda sobre a voz, Pedro deixa escapar que a pessoa em questão até já o conhecia. "Ele já me conhecia", conta, dando conta de que lhe foi oferecido um vídeo onde a voz do 'BB' falava sobre a sua personagem de drag queen.

"Ele já sabia quem eu era e mandou-me umas palavras giras nesse vídeo. Ali, se calhar, como já conhecia foi um bocadinho mais dentro", aponta.

Por fim, Pedro Pico conta que foi convidado entrar na edição anterior de 'Big Brother Famosos' mas não chegou a aceitar o convite por motivos profissionais.

