Diogo Amaral gosta de partilhar com os seguidores das suas redes sociais momentos ternurentos que vive ao lado dos filhos, nomeadamente, Mateus, fruto do seu anterior relacionamento com Vera Kolodzig e ainda Oliver, da relação terminada com Jessica Athayde.

Ainda esta quinta-feira, por exemplo, o artista publicou um ternurento vídeo nas suas InstaStories onde aparece ao lado do bebé.

Claro que o grande destaque foram os olhos azuis de pai e filho que não deixam ninguém indiferente.

Veja o momento na galeria!

Leia Também: Diogo Amaral mostra vídeo ternurento de Mateus a cantar para Oliver