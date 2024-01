Cláudio Ramos começou o fim de semana muito divertido.

O apresentador do 'Big Brother - Desafio Final' e do 'Dois às 10', partilhou um vídeo na sua conta no Instagram no qual aparece a dançar.

"Bom fim de semana a todos os pés de chumbo sem vergonha do ridículo e aos outros também!", escreveu, na legenda do vídeo, que provocou o riso em muitos dos seus seguidores.

"Junta-te a mim nesta luta!", escreveu Bernardo Sousa, que atualmente é concorrente do 'Dança Com As Estrelas', mas que já disse em diversas ocasiões que não sabe dançar.

