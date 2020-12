Com mais um ano a chegar ao fim, já foram muitas as figuras públicas que recorreram às redes sociais para 'resumir' os últimos 12 meses. E foi isso mesmo que Raquel Strada fez na madrugada desta quinta-feira, 31 de dezembro.

"Este foi um ano que nos mudou a todos. A mim mudou-me a forma de ver a vida, (até mesmo de amar), fez-me pensar muito, onde e com quem quero realmente gastar o meu tempo. Embora sinta que de alguma forma vou um bocadinho menos perdida para o próximo ano que hoje chega, sei que continuo ansiosa", começou por escrever a figura pública na sua página de Instagram.

"Há mudanças que vou ter continuar a fazer para ser feliz e foi este ano que me trouxe essa clareza. Que me trouxe ainda mais gratidão pelos amigos que a vida nos deu, um profundo agradecimento pela saúde física e mental, (quando a temos, o que não é fácil), e a vontade de tomar conta do meu corpo, (a nossa primeira e última casa). E embora não saibamos nunca o que o futuro nos reserva, (eu sei meu amor), que só desejo que as tormentas e as felicidades que ela nos vai dando, sejam vividas a teu lado. O resto vamos tentando dar conta. Nunca tomando nada como garantido, e trabalhando para sermos sempre melhores com todas as pessoas que amamos e que se cruzam na nossa vida", acrescentou, deixando ainda os principais desejos para 2021.

"Que o próximo ano venha carregado disso mesmo. Amor e compreensão. É sempre isso que nos salva. E já agora, de abraços. Nunca o valor de um abraço foi tão grande para mim. Que tenhamos todos a oportunidade de abraçar muito no ano que aí vem, isso sim, será o sinal que o pior... já passou", concluiu.

Leia Também: Família de Raquel Strada volta a aumentar. Conheço o novo membro