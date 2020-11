Quatro dias depois de ter recebido a notícia da morte do seu pai, Dália Madruga encontrou forças para voltar a sorrir e celebrar o aniversário de uma das suas filhas, Clara - que ontem completou seis anos de vida.

"Num dia choramos porque perdemos alguém, no outro vamos buscar forças ao fundo do coração para proporcionar estes sorrisos. Eu sei que o avô está orgulhoso da sua menina ter comemorado os seis anos como sonhou", escreve a apresentadora ao mostrar as imagens que marcaram a festa de aniversário da pequena Clara.

A pequena Clara, fruto do casamento de Dália Madruga com Marcos Bastinhas, "quis ter uma festa do Luccas Neto e teve, em circunstâncias diferentes, mais pequena, mas com tudo o que uma menina de seis anos sonha".

O casal têm ainda uma outra filha em comum, Alice. Às meninas da família junta-se João, filho mais velho de Dália e fruto de um anterior relacionamento.

