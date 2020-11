Após ter perdido o pai na sexta-feira, Núria Madruga recorreu à sua página de Instagram para partilhar um emotivo desabafo onde se despede publicamente do progenitor.

"Pai, sinto-me tão vazia. Queria dedicar-te as palavras mais bonitas do Mundo... mas seriam sempre poucas para tudo o que nós vivemos. A verdade, é que éramos mais de abraços, de olhares e de sorrisos marotos. E foram tantos os olhares que trocámos naqueles silêncios onde nos tiraram o chão, mas que tu, com essa força de guerreiro, tornaste gigante toda a definição de resiliência", começou por escrever na sua página de Instagram, na noite deste sábado, depois da irmã, Dália, ter partilhado também na mesma rede social uma emotiva carta de despedida.

"E agora, pai? Vai ser tão difícil... Resta-me a Paz por ter estado contigo em todos os momentos. Já sabes, a qualquer hora e em qualquer lugar, estarei sempre aqui para ti. Não te preocupes, os teus campeões sabem que vais estar sempre por perto a vê-los crescer", acrescentou, destacando ainda o papel da mãe nesta fase difícil.

"E a mãe? Que mulherão. A garra e a coragem que teve para nunca te deixar ir abaixo. Que orgulho nos dois. Amo-te muito, pai", concluiu.

Perante a partilha, foram muitos os seguidores, entre eles figuras públicas, que deixaram uma mensagem de apoio na caixa de comentários. Veja na publicação abaixo:

Recorde-se que o pai de Dália e Núria Madruga perdeu a batalha contra o cancro. Tinha 66 anos.

