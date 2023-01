Em 2022 e ao longo de mais de cinco meses de viagem, um dos desafios de Ângelo Rodrigues, que o tirou completamente da sua zona de conforto, foi dar aulas a jovens monges num mosteiro budista, no Nepal.

O relacionamento entre o ator, de 35 anos, e os alunos era familiar, sendo que o artista era visto como uma espécie de "irmão mais velho", conforme revelou numa conferência a jornalistas.

"Não faziam perguntas indiscretas porque todos eles eram um poço de pureza e ingenuidade. Faziam, mas sempre num tom muito ingénuo. 'Então e lá nos filmes, tu beijas as mulheres, não é?'. E começavam-se a rir", recorda, sem conseguir conter o riso.

"É engraçado que me perguntavam no plural: "Quantas namoradas tens?". Todos eles. Não lhes é proibido ter namorados, namoradas ou casarem-se. E ficavam muito surpreendidos ao dizer que eu era solteiro. Um ou outro tinha uma namorada no interior, os monges mais velhos. Havia quase aquela concorrência de 'então não tens namorada? Eu tenho duas?'. Essa competição é transversal a civilizações", reflete.

Apesar deste lado mais curioso dos alunos, Ângelo lembra todos estes momentos com grande carinho. "Fui acolhido de forma tão brutal que senti que era a minha segunda família", completa.

Leia Também: "Já passei por muito, não é um trabalho internacional que me deslumbra"