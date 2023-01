Ângelo Rodrigues conquistou o título de galã internacional ao dar vida a Heitor na série brasileira da Netflix 'Olhar Indiscreto'. Os elogios de fãs têm chegado de todo o mundo através das redes sociais, sobretudo do Instagram. No entanto, apesar de se mostrar grato pelo carinho, o artista garante que não se deixa deslumbrar por nada do que está a acontecer, explicando porquê.

"Essas abordagens chegam-nos através de um ecrã preto e é tudo muito volátil, líquido. Tem havido muitas abordagens de várias partes do mundo, das zonas mais recônditas que possamos imaginar. Palavras que são, claro, um bálsamo para o ego... é um bom coroar para o processo exaustivo por que passei", reflete.

"O tempo do deslumbramento já lá vai, fiz 'Morangos' com 19 anos. Ele acontece quando não há uma base, ou quando existe uma extrema necessidade de validação do exterior. Leio estas mensagens e tudo o que tem acontecido, os lugares cimeiros que a série tem atingido pelos vários países, recebo essas mensagens com agrado, mas percebo que o lugar certo está sempre no meio", sublinha.

Entretanto, lembra os momentos mais difíceis por que passou, sobretudo quando ficou em coma por causa de uma infeção na perna esquerda, em 2021. "Sei que precisei de passar por estas adversidades todas, de uma quase morte, ou deste ponto que estou a passar agora, que é um bom momento profissional, para não me deixar deslumbrar com nenhuma das partes", sublinha.

"Se não existir uma boa sustentação e isso pode ser a falta de apoio familiar, de uma rede de amigos próximos, um fraco autoconhecimento, isso sim é um atalho para o deslumbramento. Já passei por muita coisa, não é um trabalho internacional que me vai fazer ficar deslumbrado", completa em declarações aos jornalistas.