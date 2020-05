Fátima Lopes esteve de férias esta quarta-feira, dia 13, por ser o dia do seu aniversário. A apresentadora, como é habitual, foi substituída no 'A Tarde é Sua' por Leonor Poeiras, que acabou por, durante uma conversa com uma família que recebeu no sofá do programa, contar um caricato episódio sobre a sua adolescência.

Perante um jovem que lhe admitia não gostar de estudar, Leonor confessou que o seu filho está a passar a mesma fase e que também ela já viveu algo semelhante na adolescência.

"Eu quando tinha a tua idade, 14 anos, tive uma conversa muito séria com a minha mãe em que lhe pedia por tudo para deixar de estudar", conta, explicando que a sua proposta visava deixar a escola para passar a tratar da casa.

Como seria de esperar, a mãe da apresentadora declinou a proposta e Leonor teve de aprender a importância dos estudos.

