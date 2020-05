Leonor Poeiras chegou à meta dos 40 esta semana. A apresentadora celebrou o seu aniversário no dia 6 de maio, mas devido à pandemia de Covid-19 a 'festa' teve de ser improvisada.

"Era suposto estar a caminho de São Tomé e Príncipe para abraçar os 40 anos no paraíso. Contudo, nesta altura, a única opção passou a ser ficar em casa", começou por contar a apresentadora nas suas redes sociais.

Com o levantamento do estado de emergência na semana do seu aniversário, Leonor conseguiu concretizar o desejo de viajar... ainda que dentro do nosso país.

"Levantaram o estado de emergência e ganhei logo um ânimo, com a possibilidade de ir para o campo. Mas a previsão para esta semana era de céu sempre nublado e chuva. Decidi ir na mesma, claro! Faça chuva ou faça sol é na natureza onde mais gosto de estar. E afinal, tive este presente.. dias de verão, a minha estação do ano preferida, em plena primavera. Quando as coisas acontecem assim, sem que as possamos controlar, coisas lindas também acontecem", declarou ainda o rosto da TVI, que terminou o seu desabafo com um agradecimento especial a todos os que a felicitaram.

"Obrigada por todas as mensagens de parabéns, foi um dia profundamente feliz e sei que nunca o esquecerei", concluiu.

Leia Também: Marta Melro desanimada por não celebrar o seu aniversário com "festão"