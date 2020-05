Esta quinta-feira, na véspera de celebrar 35 primaveras, Marta Melro partilhou com os fãs o seu desânimo por celebrar esta data em plena pandemia. Num desabafo nas redes sociais, a atriz lamentou o facto de não poder reunir os que mais ama para um "festão", como é hábito todos os anos.

"A lidar com o facto de amanhã ser o meu aniversário e de não estar, como nos anos anteriores, a preparar o festão! Há anos em que me apetece festejar, outros nem por isso, mas sem dúvida que fazer 35 me estava a dar vontade de fazer algo digno de tal número... pois que não"

No entanto, Marta quis rematar este desabafo com palavras positivas, frisando que "é altura de nos reinventarmos e pensar nos planos B sem amargura porque outras prioridades se levantam".

