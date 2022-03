Marco Costa voltou a recordar o fim do casamento com Vanessa Martins e os períodos delicados pelos quais passou. Enquanto conversava com os colegas do 'Big Brother Famosos', o pasteleiro revelou que, após o fim da relação, durante algum tempo não conseguiu envolver-se com outras pessoas.

"Quando terminei a minha relação, durante muito tempo não queria estar com ninguém", conta. "Durante um mês não consegui estar com ninguém", reforça.

"Eu tentava e não conseguia, a minha cabeça estava noutro lugar", explica, assegurando que se sentia mal com a situação. "É horrível, tu queres mas não dá", lamenta.

"É muito mau. Tens o outro lado que se sente inseguro porque não estás a conseguir, mas aquele lado não tem culpa nenhuma... A culpa esta em ti", atira.

Por fim, Marco Costa conta que aceitou que precisaria de tempo até conseguir envolver-se com outras pessoas e que só quando sentiu que estava pronto quis refazer a sua vida amorosa.

Atualmente, recorde-se, Marco Costa vive uma relação com Carolina Pinto.

