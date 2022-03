Os concorrentes do 'Big Brother Famosos' conversavam sobre a imprensa cor-de-rosa quando Marco Costa decidiu tornar pública uma história que viveu no passado com um paparazzi.

"Uma vez apanhei um [fotógrafo] à porta da minha garagem", começou por contar, para espanto do grupo.

"Estava a apontar para o meu apartamento, eu vivia na Graça", explica. "Estava a tentar apanhar fotos minhas em casa com a minha ex-mulher", nota, referindo-se a Vanessa Martins e ao início do namoro entre ambos.

Marco lamentou, por fim, as alegadas mentiras inventadas pela imprensa e alertou os colegas menos conhecidos para o que podem vir a enfrentar. "Isto é mesmo agressivo", assegura.

