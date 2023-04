Em conversa com Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes no 'Em Família', da TVI, Sónia Jesus falou sobre a detenção do marido, Vítor Soares, a quem chama carinhosamente Vitó, que foi acusado de trágico de droga.

A ex-concorrente do 'Big Brother' não deixou de confessar que tem momentos que são "bastante complicados, até porque o julgamento foi adiado derivada às greves dos tribunais".

Vítor está em prisão preventiva, em Bragança, a aguarda julgamento e o mesmo ainda não tem nova data. "São 400 quilómetros de amor", disse Sónia ao referir-se à longa distância em que se encontra o companheiro.

"Espero que não seja preciso pedir transferência, espero que com o julgamento tudo fique resolvido o mais depressa possível", realçou.

"Há dias que é mesmo difícil, mas depois eu olho para os meus três filhos e o meu filho veio com um propósito. Não queria voltar a ser mãe [antes de ficar grávida de Fabian, filho mais novo] e engravidei. Acho que o meu filho veio para me dar força para vencer esta batalha. Acho que está tudo escrito, não sei", desabafou, referindo depois que optou por não esconder nada das filhas mais velhas, Maiara, de 11 anos, e Naísa, de sete.

Sobre toda esta situação, e sendo agora uma cara conhecida por ter participado no 'Big Brother', afirmou: "Não sinto vergonha de dar a cara, tenho força porque não sou a única a passar por esta situação. Há muitas mulheres e crianças que, infelizmente, passam por esta situação. Senti uma grande onda de solidariedade".

Sónia garante que "vai estar ao lado" do companheiro e acredita que esta fase vai passar. "E se não houver condenação, se for absolvido, casas logo?", questionou Ruben Rua.

"Logo, logo. Eu acho que pego no Vitó e nas minhas filhas e vamos para uma ilha deserta passar férias, estar um bocado em paz todos", respondeu de seguida Sónia Jesus.

E mesmo que seja condenado, diz, "ele há de sair". "Acredito que não vai haver - espero que não porque não há motivos para -, mas se houver eu vou estar à espera dele porque ele não está morto. O meu Vitó não morreu", salientou.

"Este é um processo muito grande em que o Vitó é uma gota, mas parece que é o processo do Vitó", completou.

