Entre as várias publicações que fez nas stories da sua página de Instagram, Sónia Jesus mostrou um vídeo que gravou para explicar que fez um teste de gravidez.

A ex-concorrente do 'Big Brother' revelou a conversa que teve com o companheiro, Vítor Soares, tendo-lhe enviado uma fotografia com o resultado do teste... que foi negativo.

"O método contracetivo não está a falhar, estou a usar este método há quatro meses e está tudo certo por aqui. No entanto, pode acontecer. Já vi gente a engravidar com pílula… Eu engravidei com pílula…", comentou Sónia Jesus. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que o casal já tem três filhos em comum, Maiara, Naísa e Fabian.

Leia Também: Lady Gaga comenta rumores de gravidez