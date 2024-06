As fotografias de Lady Gaga no casamento da irmã em Maine no passado fim de semana levantaram a suspeita sobre se estaria grávida, uma vez que a barriga da cantora aparece um pouco saliente no vestido.

Rapidamente começaram a circular rumores de que a artista estaria à espera do primeiro filho, algo que a própria já veio desmentir nas redes sociais.

Tanto num vídeo publicado no Tiktok como numa publicação feita no X (antigo Twitter) Lady Gaga desmentiu os rumores.

"Não estou grávida", escreveu na legenda de um vídeo no qual aparece a olhar para a câmara.

