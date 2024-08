A cantora Lady Gaga comentou um vídeo antigo de Sabrina Carpenter em criança, a cantar a sua música "Speechless".

"Love this so much love her" ("Adoro isto, adoro-a"), lê-se no comentário.

A cantora Sabrina Carpenter acaba de lançar o seu sexto álbum de estúdio, 'Short n’ Sweet'.

Este é o álbum mais pessoal da artista e conta com 12 temas, incluindo os hits 'Espresso' e 'Please Please Please'.

Com estes dois temas, Carpenter fez história ao tornar-se a primeira artista feminina a liderar as tabelas Billboard Global 200 e Global Ex-US em simultâneo com duas músicas.

Leia Também: Lady Gaga e Michael Polansky estão noivos