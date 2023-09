Após a ausência das redes sociais e de ter voltado a falar aos fãs esta segunda-feira, explicando que esteve a desfrutar da família com o regresso do companheiro a casa, Sónia Jesus mostrou Vítor Soares.

A ex-concorrente do 'Big Brother' mostrou aos seguidores da sua página de Instagram um vídeo do companheiro, Vítor Soares, em casa com a família. "Quando estavas no ep [estabelecimento prisional], estavas sempre a ligar-me. Agora não me ligas porquê? Gastavas os 15 minutos que tinhas num instante. Estavas sempre a ligar. Agora não me liga. Tudo o dia sem ligar", disse Sónia Jesus na brincadeira com o noivo.

De recordar que Vítor Soares regressou a casa na semana passada depois de ter estado detido. Vitó, como é carinhosamente tratado, foi condenado a três anos de prisão por tráfico de droga, pena que completará em regime domiciliário.

