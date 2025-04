Ficou conhecido ao participar no 'Secret Story 8', no ano passado, tendo vencido esta edição do reality show da TVI.

Diogo Alexandre esteve à conversa com o Fama ao Minuto e é hoje o convidado da rubrica 'Quando Era Pequenino', onde partilha algumas recordações da infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Sopa da pedra da minha mãe. Quando era pequeno não gostava de favas e hoje em dia sinto desejos de favas. E nos restaurantes, pratos com favas, peço um extra para comer.

Quem era a pessoa que mais admirava?

A minha mãe.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

Nunca fui muito de férias... Diria que foi quando um amigo meu de infância me acompanhou ao norte e esteve lá comigo durante cinco dias. Como sou filho único, acabei por levar um amigo que serviu de irmão.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Talvez quando casei os anos, aos sete anos - eu nasci no dia 7. Foi uma festa muito gira, até fadistas tive presentes, como a Raquel Tavares. A minha mãe gravou tudo numa cassete e mais à frente, passados alguns anos, queria gravar os 'Power Rangers' que davam na televisão e gravei por cima das filmagens da festa. A minha mãe deu-me um raspanete...

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… experimentaria batatas fritas porque sou viciado nisso. Se não tivesse experimentado... Agora como batatas fritas todos os dias, é viciante.

Leia Também: Quando era pequenino: "Voltava ao dia em que fui pai novo"